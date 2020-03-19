В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» коронавируса алкоголем

В Стамбуле 15 человек умерли после отравления контрафактным алкоголем, при помощи которого они хотели обезопасить себя от коронавируса, пишут СМИ.

В реанимации в результате «профилактических действий» находятся еще 60 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

Выходцы из Туркмении закупили кустарно изготовленный спирт для наружного применения, чтобы провести профилактические меры по заражению коронавирусом. Они начали употреблять его внутрь, что привело к массовому отравлению.

Семерых человек, которые причастны к продаже спирта, задержали, началось расследование.

Ранее главный нарколог России рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус.