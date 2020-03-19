Госдума приняла закон об ограничении цен на лекарства

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19 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
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Вирус из Китая меняет подход к выборам

На выборах во Франции на столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для рукФото: REUTERS/Eric Gaillard
Во Франции в минувшие выходные в условиях распространения коронавируса прошли местные выборы. Избирателям выдавали антисептический гель, были созданы «зоны вежливости». А в США на праймериз в некоторых штатах голосование провели на улице. Отечественные политологи считают, что этот иностранный опыт может быть использован в России, а ситуация ставит вопрос о необходимости дистанционных методов голосования.  Подробности...
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Спасет ли «набор для выживания» от коронавируса

Массовые закупки продовольствия – одна из примет текущего кризисаФото: ZUMA/ТАСС
Во многих странах резко возросли продажи так называемых наборов для выживания. Их покупатели полагают, что распространение коронавируса вызовет масштабный социальный кризис, и собираются встретить его по-особому. Каким образом такой кризис удалось предотвратить Китаю и помогут ли при необходимости «наборы для выживания»? Подробности...
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Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войнуФото: CTK Photo/Roman Vondrous/Global Look Press
Самоизоляция стран друг от друга набирает обороты – глобальный мир запирается по национальным квартирам. Борьба с пандемией коронавируса взвинчивает панику и рождает новые страхи. Но одновременно она может служить прекрасным поводом для переоценки других, привычных страхов и фобий. Например, русофобии – может быть пандемия ослабит ее влияние на Западе? Или наоборот – еще больше усилит? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кого стоит поддержать на выборах президента США

Андрей Черваков, политолог
Оценивать претендентов США надо не через призму их отношения к России. Ибо любой американский президент будет занимать антироссийскую позицию. Лучше для России тот, кто настроен на продолжение борьбы по всему миру с несогласными признавать американское господство. Подробности...

Лимонов был классическим панком

Владимир Можегов, публицист
НБП осталась, возможно, лучшим художественным произведением Эдуарда Лимонова – писателя, не только сделавшего себя героем своих произведений, но и сами свои произведения претворившего в революционную реальность. Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

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              Госдума приняла закон об ограничении цен на лекарства

              19 марта 2020, 13:25

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Госдума приняла закон, который дает возможность правительству ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.

              Законопроект позволяет правительству ограничивать максимальные цены на лекарства при ЧС или угрозе эпидемии, и предусматривает право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены, если за 30 календарных дней в регионах рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%, передает РИА «Новости».

              Предельно допустимые розничные цены, согласно документу, могут устанавливаться на срок не более чем в 90 календарных дней.

              Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщал, что это затронет не только розничные цены, но и цены производителей и оптовиков, с учетом НДС. Законопроект также распространяется на медицинские изделия.

              Также Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за продажу контрафактных лекарств в интернете.

              Изменения вносятся в ст. 238.1 Уголовного кодекса («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).

              Статья дополняется таким квалифицирующим признаком, как совершение преступления с использованием СМИ или электронных или телекоммуникационных сетей, включая интернет.

              «В качестве максимального наказания за уголовно-наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до шести лет», – уточнил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

              Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что на текущей неделе Госдума может рассмотреть проект закона о дистанционной продаже лекарств.


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