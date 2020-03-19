Афины без зрителей передали Токио олимпийский огонь Игр-2020

Греция передала организаторам Игр-2020 в Токио олимпийский огонь на церемонии, которая проходит на афинском историческом беломраморном стадионе «Панатинаикос» при пустых трибунах.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции, член МОК Спирос Капралос вручил огонь представителю оргкомитета «Токио-2020» Наоко Имото, бывшей японской пловчихе, участвовавшей в летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте, передает ТАСС. С этого момента олимпийский огонь начнет свой путь в Токио.

В среду спецрейс вылетел из Токио в Грецию, чтобы привезти олимпийский огонь в Японию.