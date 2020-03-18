Кабмин утвердил правила выдачи больничных для находящихся на карантине

Правительство утвердило временный порядок оформления больничных листов для людей, находящихся на карантине в связи с пандемией коронавируса, который вступают в силу 20 марта, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемые временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина. Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта и действует до 1 июля 2020 года», – передает ТАСС текст документа.

Правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц, поясняют в кабмине.

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в информационной системе Фонда социального страхования, подписанного с использованием усиленной электронной подписи медицинским работником и уполномоченной медицинской организацией.

Перечень уполномоченных медицинских организаций, которые централизованно обеспечивают дистанционную выдачу и оформление электронных листков нетрудоспособности опеределяют субъекты России. Министерство здравоохранения направляет перечень уполномоченных медицинских организаций в Фонд для предоставления им доступа к информационной системе.

Напомним, ранее в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом и поручил до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.