Путин сообщил о планах по расходованию ФНБ

Российский лидер Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

Президент в интервью ТАСС отметил, что объем фонда уже превысил планку в 7% ВВП, это дает возможность начать инвестиции за счет ФНБ.

«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается», – уточнил Путин.

По его словам, российские власти должны решать «очень важную задачу – повышение реальных доходов граждан» и «думать, как использовать имеющиеся ресурсы».

По данным Минфина, объем ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд рублей и составил более 8,249 трлн рублей.

Глава государства также отметил разницу между пенсионной реформой, которая проводится в России и обсуждается во Франции.

Путин напомнил, что во Франции с 2025 планируется ввести новые правила для работников, которые родились после 1975 года. Планируется убрать 42 специальных пенсионных режима, предусматривавших льготы для ряда профессий, и перейти к универсальной системе.

Самый острый вопрос пенсионной реформы во Франции, по мнению Путина, – это «вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию, с приравниванием всех практически под одну гребенку».

По словам президента, в отличие от Франции российские власти при изменении пенсионной системы сохранили практически все льготы: для военных, работников силовых структур, шахтеров, педагогов, многодетных матерей и других категорий граждан.

Между тем глава государства обратил внимание, что «средний класс в каждой стране разный» и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США.

По словам Путина, в России доля среднего класса превысила 70%. По методике Всемирного банка это люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

«Он (средний класс) у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы», – заключил Путин.

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