Соловьев выгнал из студии украинского эксперта после спора о коронавирусе

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы «Вечер» «навсегда» выгнал из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна за его поведение во время обсуждения ситуации с коронавирусом.

В эфире политического ток-шоу на «Россия 1» обсуждалась тема пандемии коронавируса. Приглашенные эксперты устроили бурную перепалку.

«Самое страшное, вы не понимаете, как работает эпидемия, вы не понимаете, как это нарастает», – упрекнул Соловьев Ковтуна.

В ответ Ковтун заявил, что на Украине принимают радикальные меры по предотвращению распространения инфекции, о которых в России идут только разговоры. «Реально ничего не летает, ничего не ходит, метро закрыли», – добавил он.

После этого между Соловьевым, Ковтуном и другими гостями студии завязалась словесная перепалка.

Соловьев упрекнул политолога в незнании ситуации, после чего Ковтун перешел на крик, доказывая свою правоту. В ответ телеведущий напомнил ему цифры украинской статистики. Один из гостей не выдержал и добавил, обращаясь к Ковтуну: «Это цифры МВД, дебил».

«Сам ты дебил ... конченый, – огрызнулся в ответ Ковтун. После этого он направился к своему обидчику, однако охрана взяла его под руки и вывела. Соловьев потребовал, чтобы украинский политолог покинул съемки.

«Пошел вон отсюда! Вон пошел! И больше в студии чтобы не появлялся! Чтобы моим гостям такие выражения говорить!» – обратился к Ковтуну Соловьев.

Позже в своем Telegram-канале Соловьев опубликовал скандальный фрагмент передачи и написал, что «пришлось выгнать Ковтуна. Навсегда».

Ранее Соловьев довел украинского эксперта Ковтуна до истерики вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ.

В июле Соловьев во время эфира телепрограммы назвал Вячеслава Ковтуна нищим, отметив, что он «побирается» на российских телеканалах.