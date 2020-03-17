Минэкономразвития предложило способ вернуть деньги за отмененные туры

Минэкономразвития предложило проект закона по возврату денег за туры за счет фонда персональной ответственности туроператора.

Ведомство предложило в документе разрешить такой возврат средств при форс-мажоре, передает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что в России решили создать комиссию для поддержки пострадавших от коронавируса отраслей.