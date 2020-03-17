Пухляш поедет вместе с Little Big на «Евровидение»

Танцор Дмитрий Красилов (Пухляш), снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет на песенный конкурс «Евровидение».

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на «Евровидение»? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!» – сообщил коллектив в Instagram.

Ранее в Сети появилась петиция с призывом взять на «Евровидение» танцора Дмитрия Красилова. Также Пухляш восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.

Напомним, Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах представит известная в Европе российская группа Little Big, которая исполнит песню Uno.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в презентованной для «Евровидения» песне группы Little Big видна гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию на «Евровидении» представят провинциальные гопники.

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