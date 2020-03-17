РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ прекратили матчи до 10 апреля

Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщил источник.

«РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановят матчи до 10 апреля», – сообщил источник ТАСС.

В пятницу Минспорта объявило о создании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

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