Прокуроры в США попросили прекратить дело против «Конкорда»

Прокуратура в США призвала суд прекратить процесс в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которой приписывается «вмешательство» в президентские выборы в стране в 2016 году.

Соответствующий документ в понедельник поступил в базу суда. «После того как все обстоятельства были тщательным образом взвешены <...>, власти пришли к выводу, что дальнейшее производство по делу «Конкорда», российской компании, которая не имеет присутствия в Соединенных Штатах и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности», – передает ТАСС заявление стороны обвинения.

В документе сказано, что «правильнее было бы прекратить судебный процесс в отношении ответчиков в лице «Конкорда».

Планировалось, что процесс по делу «Конкорд менеджмент и консалтинг» в суде американского столичного округа Колумбия начнется в апреле.

В марте прошлого года компания подала в суд ходатайство с требованием к прокурорам представить подробные обвинения во «вмешательстве в выборы в США».