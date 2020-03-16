Арбитраж в Гааге отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма

Международный арбитраж, который создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не стал выносить решение относительно суверенитета Крыма по выдвинутым требованиям Украины, следует из документов арбитража.

Указывается, что у арбитража нет юрисдикцией в разбирательстве по существу дела в той части, где «в обязательном порядке требуется решение по суверенитету одной из сторон над Крымом», передает ТАСС.

«В результате арбитраж не может принять решения по любому требованию Украины, которое основывается на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом», – говорится в документе.

Эта позиция, как утверждается в документе, влияет на «многие, но не на все требования», которые Украина выдвигает в рамках разбирательства. Киеву предложено представить отредактированную версию своих требований до 20 ноября. У России затем будет время до 20 августа 2021 года на подготовку ответа.

В феврале арбитражный трибунал в Гааге, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, объявил о признании своей юрисдикции по иску против России, касающегося Азовского моря и Керченского пролива.

По мнению Киева, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах. Москва же указывала, что вопрос суверенитета над Крымом не касается Конвенции по морскому праву, а также не распространяется на Керченский пролив.