Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Либерии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Либерии, сообщило местное министерство здравоохранения.

«Я могу подтвердить, что у нас есть случай [инфицирования], и он находится на контроле», – приводит ТАСС со ссылкой на Reuters слова представителя ведомства. В то же время он не предоставил информацию о личности пациента.

Напомним, в конце прошлой недели первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Эфиопии.

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