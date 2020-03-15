SpaceX не смогла вывести в космос 60 спутников Starlink

Американская компания SpaceX не смогла запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, предназначенными для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету, сообщила компания.

Запуск должен был состояться в 09.22 по времени восточного побережья США (16.22 мск), однако был отменен автоматически из-за нештатных данных за несколько секунд до старта, сообщила компания в Twitter.

«Сегодня старт не состоится, он отменен автоматической системой прекращения запуска из-за нештатных данных во время проверки мощности двигателя», – говорится в заявлении.

Отмечается, что о следующем запуске ракеты-носителя будет объявлено дополнительно.

Напомним, 7 января компания SpaceX сообщила о выводе в космос 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9.

Ранее ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink в ноябре и в мае.