ЛНА заявила о гибели турецких военных в результате удара по аэродрому в Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара заявила об ударе по аэродрому Митига в столице Ливии Триполи, в результате которого убиты турецкие военные, заявил представитель ЛНА.

«За последние дни мы нанесли удары по военным объектам аэродрома Митига в Триполи – это объекты не группировок Мисраты, а непосредственно турецких ВС. Они были уничтожены, это радары, системы ПВО. Есть убитые среди турецких военных в результате этой операции», – передает РИА «Новости» слова представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.

Он подчеркнул, что ЛНА соблюдает перемирие. Операция проводятся только в ответ на провокации сил Правительства национального согласия.

«Сейчас идут бои в Ливии, уже в течение 40 часов, с целью недопущения эксплуатации врагом перемирия», – сообщил аль-Мисмари.

В результате ударов по району Мисраты, подчеркнул он, было уничтожено все, что приравнивается к турецкому присутствию. В том числе уничтожены военные склады.

Ранее специальный представитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе заявил, что в Ливии возможен срыв перемирия. Позже Саламе подал в отставку.

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар говорил, что ПНС и Анкара воспользовались перемирием для переброски наемников в Ливию, и пригрозил остановить боевые действия, если Турция не прекратит поставки оружия.