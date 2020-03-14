Художница Айдан Салахова рассказала о жизни в карантинном боксе в Москве

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14 марта, суббота  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Американцы могли завезти коронавирус во время VII Военных игр в УханеФото: CHINA STRINGER NETWORK/Reuters
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное и, возможно, американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...
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Евроатлантизм рушится на глазах

Сергей Мардан, публицист
Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...
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              Художница Айдан Салахова рассказала о жизни в карантинном боксе в Москве

              14 марта 2020, 11:21

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Художница Айдан Салахова, оказавшаяся в карантине после прибытия из Италии, рассказала об условиях в карантинном боксе.

              Салахова рассказала, что «когда мы приземлились, всем выдавали уведомления, что мы должны сидеть на домашнем карантине», передает РЕН ТВ.

              «Я сидела дома полтора дня. И вечером вчера (12 марта) пришло сначала сообщение от московской службы, что «на вашем рейсе обнаружены больные коронавирусом». И через 15 минут позвонили в дверь. Пришла бригада скорой помощи, все в этих скафандрах. Я подумала, что они будут просто анализы брать. Но они сказали: «К сожалению, мы должны забрать вас на карантин», – говорит художница.

              Ее привезли в больницу в Царицыно. В клинике находятся люди без признаков коронавирусной инфекции. У Салаховой отдельная палата с балконом и ванной.

              Художница довольна условиями пребывания в больнице: персонал «заботливый», она рисует и даже успевает заниматься физическими упражнениями. Ее должны выписать 25 марта.

              Она отметила в записи в Facebook, что ей поступает много звонков поддержки, берут интервью. Салахова добавила, что не ощущает одиночества и хорошо себя чувствует.

              Айдан Салахова – советский и российский живописец, скульптор, галерист и общественный деятель, педагог, профессор. Академик РАХ (2007; член-корреспондент 2002). Член Союза художников СССР с 1988 года.

              По данным на пятницу, 13 марта, общее число жертв инфекции в Италии  составило 1 тыс. 266. Всего в стране было зафиксировано более 17,6 тыс. случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших.

              Газета ВЗГЛЯД писала, что итальянцы находят в трагедии повод для оптимизма.

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