Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету

Власти Шри-Ланки уведомили Россию о том, что с 14 марта прекращают выдачу виз по прилету в связи с распространением в мире коронавируса, сообщили в российском МИД.

Новый порядок въезда начинает действовать с 12.00 для иностранцев, прибывающих по общегражданским паспортам, сообщается на сайте ведомства.

«Просили бы граждан Российской Федерации при планировании поездок учитывать введенные ланкийским правительством ограничительные меры», – говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После власти Китая заявили о прохождении в стране пика эпидемии коронавируса. В КНР также предположили, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.

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