Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс рубля по отношению к доллару в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,6% к уровню закрытия предыдущих торгов, американская валюта торговалась на уровне 72,87 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Доллар опускался до уровня в 72,83 рубля, что на 2,7% ниже уровня закрытия торговой сессии 12 марта. Курс евро снизился до 81,41 рубля (-2,5%), передает ТАСС.

Рубль укрепляется по отношению к американской и европейской валютам на фоне роста цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 5,4% – до 35 доллара за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 5,6% – до 33,26 доллара за баррель.

Кроме того, индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос более чем на 5% и превысил отметку в 1000 пунктов: по данным на 10.35 мск, индекс находится на уровне 1020,34 пункта. (+5,6%).

Индекс Мосбиржи прибавил 3,7% и достиг 2371,47 пункта.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

Аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф заявил, что курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю.