Названы условия легализации криптовалюты в России

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13 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:38  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Петлюра нужен Украине для будущих атак на Россию

Первый памятник Петлюре был открыт в Виннице в 2017 годуФото: Аніськов Сергій/wikipedia.org
В Киеве будет установлен памятник второму председателю так называемой Директории УНР Симону Петлюре, который учил украинский народ борьбе с «московской вошью» и ассоциируется в основном с погромами. Историческая реабилитация Петлюры, начатая еще при президенте Ющенко, имеет долгосрочную цель и четкий антироссийский подтекст. В этом смысле он значительно опаснее, чем Бандера. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Евроатлантизм рушится на глазах

Сергей Мардан, публицист
Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...
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Эрдоган начал аннексию Греции

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Греки оказались в одиночестве перед лицом турецкого султана, разыгрывающего карту мигрантов для шантажа ЕС. И никакой Евросоюз не то что денег не дал, просто даже спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике». Подробности...
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Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

Ирина Мешкова, Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата
То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Подробности...
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      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Названы условия легализации криптовалюты в России

              13 марта 2020, 10:26

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Экспериментальные правовые режимы или так называемые песочницы могут стать компромиссным решением при формировании регулирования криптовалют в России, заявил член Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР Александр Журавлев.

              Законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в России» разработан, чтобы создать правовые условия для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения искусственного интеллекта, распределенного реестра, нейротехнологий и других. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, его принятие даст исследователям большую свободу для инновационного поиска и ускорит вывод новых технологий на рынок, передает ТАСС.

              «Участники законодательного процесса на сегодняшний день не могут прийти к соглашению, как регулировать криптовалюты. Поэтому компромиссным решением, на мой взгляд, будет использование так называемых экспериментальных правовых режимов. (...) Это эксперимент для власти и эксперимент для бизнеса, в рамках которого можно выработать необходимые для отрасли правила. Регуляторы и надзорные органы поймут, как правильно администрировать этот вид активов, и после этого смогут безболезненно ввести регулирование на территории всей Российской Федерации», – сообщил Журавлев в кулуарах дискуссионного клуба РАЭК на тему «Блокчейн в России: есть ли жизнь после хайпа?».

              По словам эксперта, можно выбрать несколько регионов страны, которым будет интересно работать с криптоактивами. На территории этих субъектов будет введен специальный правовой режим, позволяющий бизнесу легально и безопасно использовать криптовалюты. При этом начать эксперименты с криптоинструментами можно будет даже до принятия законопроекта о цифровых финансовых активах.

              Журавлев также отмечает важность легализации криптовалют в России, поскольку без соответствующего регулирования отечественные блокчейн-проекты вынуждены уходить в другие юрисдикции, такие как Германия, Мальта или Лихтенштейн.

              Так, Максим Перцовский, директор по развитию компании Waves, отмечает, что при наличии регулирования его компании было бы проще развиваться в России.

              «Мы готовы здесь активнее участвовать во всех движениях, связанных с криптовалютами, но главное, чтобы нам был дан зеленый свет – нужно понимать, что такое токен (с точки зрения российского законодательства). Сейчас есть много юрисдикций, куда проектам проще переехать. Нам надо создать такой же понятный механизм и в России», – сообщил Перцовский.

              При этом начальник управления инновационного развития «Норникеля» Иван Кузьменков отмечает, что проблемы зарегулированности многих аспектов, связанных с блокчейн-технологиями, часто связаны с отсутствием прямого и открытого диалога государства и бизнеса.

              «Бизнесу необходимо вести диалог с регуляторами и экспертным сообществом, что мы и делаем. На мой взгляд, единственное верное решение для развития блокчейна как технологии – это сотрудничество, в котором государство играет роль надежного партнера и ресурса поддержки», – считает он.

              Более того, легализация криптовалют позволит снизить использование этого инструмента для платежей на «черном рынке», поскольку в блокчейне можно отследить всю историю платежей, считает главный аналитик РАЭК Карен Казарян, отмечая, что в даркнете по количеству операций преобладают мобильные платежи.

              Отметим, что ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность за незаконный выпуск и оборот криптовалют, а также других денежных суррогатов.


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