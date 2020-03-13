Названы условия легализации криптовалюты в России

Экспериментальные правовые режимы или так называемые песочницы могут стать компромиссным решением при формировании регулирования криптовалют в России, заявил член Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР Александр Журавлев.

Законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в России» разработан, чтобы создать правовые условия для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения искусственного интеллекта, распределенного реестра, нейротехнологий и других. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, его принятие даст исследователям большую свободу для инновационного поиска и ускорит вывод новых технологий на рынок, передает ТАСС.

«Участники законодательного процесса на сегодняшний день не могут прийти к соглашению, как регулировать криптовалюты. Поэтому компромиссным решением, на мой взгляд, будет использование так называемых экспериментальных правовых режимов. (...) Это эксперимент для власти и эксперимент для бизнеса, в рамках которого можно выработать необходимые для отрасли правила. Регуляторы и надзорные органы поймут, как правильно администрировать этот вид активов, и после этого смогут безболезненно ввести регулирование на территории всей Российской Федерации», – сообщил Журавлев в кулуарах дискуссионного клуба РАЭК на тему «Блокчейн в России: есть ли жизнь после хайпа?».

По словам эксперта, можно выбрать несколько регионов страны, которым будет интересно работать с криптоактивами. На территории этих субъектов будет введен специальный правовой режим, позволяющий бизнесу легально и безопасно использовать криптовалюты. При этом начать эксперименты с криптоинструментами можно будет даже до принятия законопроекта о цифровых финансовых активах.

Журавлев также отмечает важность легализации криптовалют в России, поскольку без соответствующего регулирования отечественные блокчейн-проекты вынуждены уходить в другие юрисдикции, такие как Германия, Мальта или Лихтенштейн.

Так, Максим Перцовский, директор по развитию компании Waves, отмечает, что при наличии регулирования его компании было бы проще развиваться в России.

«Мы готовы здесь активнее участвовать во всех движениях, связанных с криптовалютами, но главное, чтобы нам был дан зеленый свет – нужно понимать, что такое токен (с точки зрения российского законодательства). Сейчас есть много юрисдикций, куда проектам проще переехать. Нам надо создать такой же понятный механизм и в России», – сообщил Перцовский.

При этом начальник управления инновационного развития «Норникеля» Иван Кузьменков отмечает, что проблемы зарегулированности многих аспектов, связанных с блокчейн-технологиями, часто связаны с отсутствием прямого и открытого диалога государства и бизнеса.

«Бизнесу необходимо вести диалог с регуляторами и экспертным сообществом, что мы и делаем. На мой взгляд, единственное верное решение для развития блокчейна как технологии – это сотрудничество, в котором государство играет роль надежного партнера и ресурса поддержки», – считает он.

Более того, легализация криптовалют позволит снизить использование этого инструмента для платежей на «черном рынке», поскольку в блокчейне можно отследить всю историю платежей, считает главный аналитик РАЭК Карен Казарян, отмечая, что в даркнете по количеству операций преобладают мобильные платежи.

Отметим, что ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность за незаконный выпуск и оборот криптовалют, а также других денежных суррогатов.