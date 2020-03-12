В Госдуме предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за коронавируса

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, попросив его временно сделать парковки в столицы бесплатными или значительно снизить их стоимость в связи с коронавирусом, чтобы люди меньше пользовались общественным транспортом.

«Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от пользования общественным транспортом, особенно в час пик. Это, безусловно, правильно и своевременно. Однако есть ли альтернатива для людей, которым ежедневно нужно ездить на работу? Да, у какой-то части москвичей есть личный транспорт. Но парковки в центре Москвы, мягко говоря, не дешевые», – написал Толстой в своем Facebook.

Он сообщил, что направил по этому поводу письмо Собянину, предложив «временно сделать городские парковки бесплатными, либо значительно снизить их стоимость».

Ранее мэр Москвы сообщил, что при необходимости в Москве могут ужесточить требования об ограничении массовых мероприятий.

Во вторник Собянин подписал указ, по которому до 10 апреля в Москве запрещены массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале мэра Москвы есть официальный источник информации по коронавирусу.

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