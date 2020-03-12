Хабриева заявила, что поправка о президентских сроках соответствует запросу общества

Поправка в основной закон страны о сроках полномочий президента не нарушает Конституцию и удовлетворяет запрос российского общества, заявила сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

«Замысел реформы совпал с социальным запросом, в том числе и в части формирования стабильного государственного механизма. В эпоху турбулентности и внешних вызовов нам как никогда важна и та поправка, которая была включена на этапе второго чтения в текст основного закона. Речь идет о части 3 статьи 81 конституции, где говорится о сроках и избрании на пост главы государства», – передает ее слова ТАСС.

По ее словам, действующая Конституция не содержит каких-либо препятствий для внесения изменений в нормы о президентских сроках.

«Также это допустимо и по решению известной организации – Европейской комиссии демократии через право (Венецианской комиссии), членом которой от России я являюсь уже второй срок», – добавила Хабриева, уточнив, что изменения будут приниматься с учетом всех демократических процедур.

При этом она подчеркнула, что нынешний случай принципиально отличается от ситуации 1998 года, когда президент РФ Борис Ельцин обращался в Конституционный суд для толкования нормы о сроках полномочий главы государства.

«Сейчас абсолютно иная юридическая ситуация. Тогда Конституционный суд давал толковании той редакции части 3 статьи 81 конституции, а сейчас в эту норму внесены изменения, убрали слово «подряд», то есть [у данной нормы] новый конституционно-правой смысл», – сказала она.

Кроме этого, в 1998 году суд учел заключительные и переходные положения конституции, которые не содержали оговорки о действующем президенте. Закон о вступлении в силу нынешних поправок содержит оговорку для действующего президента, подчеркнула она.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один – против, трое воздержались. Согласно изменениям в основной закон, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта была также учтена поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу. Президент Владимир Путин счел такую возможность допустимой, подчеркнув, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд.