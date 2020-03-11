Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса

Власти Турции предложили отелям перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за коронавируса, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала NTV.

«Когда происходит активное распространение коронавируса, разумно перенести на конец апреля поступающие из-за границы запросы туроператоров. Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом – это правильное решение в сложившихся условиях. Отелям нужно открыть сезон не в марте, а к концу апреля. В течение недели мы объявим меры по поддержке турбизнеса в связи с неизбежными потерями, связанными с ограничениями туристической деятельности из-за дополнительных мер», – приводит слова министра РИА «Новости».

Эрсой отметил, что ведомство переносит мероприятия в сфере культуры и туризма на май.

Ранее в Турции был зафиксирован первый случай заражения новым типом вируса.

Эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что появление первого носителя коронавируса в Турции, скорее всего, не скажется на поездках в эту страну.