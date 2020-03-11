Внуково оштрафовали за нарушение санитарных норм

Роспотребнадзор оштрафовал на 20 тыс.рублей международный аэропорт Внуково за нарушение санитарных правил и невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, сообщили в пресс-службе Солнцевского суда Москвы, жалоба о назначенном штрафе будет рассмотрена 20 марта.

«Роспотребнадзор оштрафовал акционерное общество «Международный аэропорт Внуково» на 20 тыс. рублей, признав организацию виновной по ст. 6.3 КоАП РФ», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова. Он не уточнил деталей административного производства в отношении аэропорта.

По словам Енгибарова, административное наказание в адрес аэропорта было вынесено еще 4 февраля, однако известно о нем стало сейчас, после регистрации жалобы на решение Роспотребнадзора в Солнцевском суде и назначении даты ее рассмотрения.

Санкции ст. 6.3 КоАП РФ влекут за собой предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц от 10 до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.

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