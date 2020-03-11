Роскачество рассказало о пользе итальянской пасты

Паста – макаронные изделия из твердых сортов пшеницы высшего сорта – остается одним из самых популярных в мире продуктов, она полезна для здоровья, а ее производство практически не наносит ущерба экологии планеты, сообщили в Роскачестве.

«Паста – ключевой элемент средиземноморской диеты, известной как один из вариантов сбалансированного здорового питания. Паста является ключевым компонентом множества диет, в том числе средиземноморской, которая положительно влияет на здоровье человека», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Правильное ее употребление не вредит здоровью: паста является здоровым источником сложных углеводов, которые обеспечивают медленное, равномерное высвобождение энергии и нормализуют пищеварение. Кроме того, она не вызывает резкого роста уровня сахара в крови, ее потребление дает организму полезные углеводы и белок, которые необходимы людям, занимающимся спортом.

Эксперты отмечают, что паста является источником пищевых волокон и фолиевой кислоты: пищевая клетчатка улучшает пищеварение, повышает переносимость глюкозы и чувствительность к инсулину, снижает уровень холестерина, а фолиевая кислота особенно полезна для женщин. «В среднем в одной порции сухой пасты содержится 100 миллиграмм фолиевой кислоты, что составляет около 25% рекомендуемой суточной нормы», – отмечается в сообщении.

Роскачество обращает внимание, что производство пасты оказывает незначительное воздействие на окружающую среду, и в целом ее можно назвать безотходным продуктом благодаря универсальности применения.

«Если разобраться в том, какой углеродный след оставляет производство пасты, то мы увидим, что промышленное производство (от первого сорванного колоска до готового блюда на столе) не превышает 15% всего углеродного следа. Как ни странно, наибольшее воздействие на окружающую среду оказывает итоговый процесс приготовления пасты для подачи к столу, на него приходится 38% углеродного следа этого продукта», – сообщили в Роскачестве.

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