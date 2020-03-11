В Британии замминистра заразилась коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис сообщила, что заразилась коронавирусом. Она стала первым британским парламентарием, пострадавшим от этой инфекции.

«Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома», – приводит ее слова РИА «Новости».

Доррис сообщила, что управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать ее контакты.

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По данным британских СМИ, Доррис в минувший четверг присутствовала на приеме в резиденции британского премьера, а плохо почувствовала себя на следующий день.

За последние сутки число заразившихся в Великобритании увеличилось на 54 человека и составило 373 человека, умерли шесть человек.

По данным ВОЗ, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека.

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