Дан прогноз по ценам на нефть после истечения срока сделки ОПЕК+

Ситуация с ценами на нефть с 1 апреля, когда истекает срок действия сделки ОПЕК+ по сокращению объема добычи, будет зависеть от ряда факторов, в том числе от коронавируса, отметил эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов.

«Нефть – это геополитический продукт. Так что любые значительные события, затрагивающие нефтяную индустрию, могут изменить траекторию», – приводит его слова РИА «Новости».

Если все условия останутся прежними, то уровень снижения цены будет определяться в том числе фактическим ростом добычи и фактическим спросом на сырье. Это, в свою очередь, будет зависеть от ситуации с коронавирусом, отметил эксперт.

По его мнению, нынешний кризис демонстрирует, насколько рынки подвержены влиянию ожиданий и быстро реагирую на них.

«Неспособность ОПЕК+ договориться о снижении добычи в совокупности с заявлениями России и Саудовской Аравии о ее увеличении просто усилили предпосылки для дальнейшего снижения цен», – говорит он.

Маммадов добавил, что дальнейшую судьбу нефтяных рынков в среднесрочной перспективе определит то, как будут действовать Россия и Саудовская Аравия после кризисного периода.

«У обеих стран есть существенные резервы национального благосостояния, чтобы пережить шторм. Единственная проблема в том, что никто не знает, сколько этот шторм продлится», – сказал он, напомнив, что кризисные ситуации не происходят в вакууме, на них влияют внутренние и международные события.

Ранее профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев заявил, что обвал цен на нефтяном рынке является экономической войной, в которой шансы России на победу высоки.