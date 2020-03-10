В США предрекли победу России в войне на нефтяном рынке

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10 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:01  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
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Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
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Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
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США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
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Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист
Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
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Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вброс 9700 сообщений о сотнях трупов и сотнях тысяч зараженных в Москве старательно распространялся через родительские и мамашкины группы и форумы по всем соцсетям. Причем профессионально. Кому-то это очень надо – нагнетать тему. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

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              В США предрекли победу России в войне на нефтяном рынке

                 10 марта 2020, 16:52
              Фото: Егор Алеев/ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев заявил, что обвал цен на нефтяном рынке является экономической войной, в которой шансы России на победу высоки.

              «Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией», – пишет он в статье для National Interest, текст которой передает РИА «Новости».

              Он подчеркнул, что Россия готова брать на себя риски от возможной эскалации в противостоянии с США и получить преимущество над Вашингтоном. Как пример он называет ситуацию в Сирии.

              «Русские передвинули некоторые красные линии, проведенные Анкарой, а потом показали Турции, в какой степени она может рассчитывать на США и своих европейских союзников (или не может). После этого Эрдоган поехал в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным», – пишет автор статьи.

              Гвоздев указал, что срыв соглашения ОПЕК+ произошел из-за того, что сделка перестала быть для российских нефтяников выгодной. Саудовская Аравия в ответ пригрозила повысить добычу, надеясь таким образом оказать давление на Москву.

              «Но у русских есть ряд преимуществ. Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский. Россия может увеличить трубопроводный экспорт, а саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя, так как доставляют ее танкерами. И что самое важное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен», – отмечает Гвоздев.

              Он заметил, что в этой ситуации возможно также ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США.

              «Благодаря талантливой команде из российского Министерства финансов в стране создан хороший денежный резерв на черный день, который поможет в достижении этих целей. Путин извлек уроки из торговых войн Трампа: быть готовым к кратковременному ущербу, если ты считаешь, что твои оппоненты будут вынуждены уступить. Возможно, эти его предположения в предстоящие недели и месяцы подтвердятся», – резюмирует он.

              Ранее президент Владимир Путин заявил, что цены на нефть меняются, вместе с ними курс нацвалюты и биржи, однако Россия пройдет все это достойно, а экономика страны будет укрепляться.

              6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля все страны смогут добывать нефть без ограничений. Цены на нефть после этого начали резкое падение, обрушились фондовые рынки в разных странах. Во вторник нефть стала восстанавливать потери, подорожав на 10%.

              Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.


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