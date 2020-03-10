В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России благоприятнее, чем в других странах, однако «это не повод для самоуспокоения», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На общем европейском фоне сейчас благодаря усилиям, которые предпринимаются, и мерам у нас ситуация более благоприятная. Вместе с тем, это абсолютно не повод для самоуспокоения. И принимаются, вы знаете, самые энергичные меры по противодействию этому вирусу», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, в графике президента Владимира Путина по зарубежным визитам нет никаких изменений в связи со вспышкой коронавируса.

«Вы знаете, он ездит по регионам, обычный рабочий график. Мы не исключаем, что какие-то крупные международные мероприятия, которые запланированы за границей, могут как-то корректироваться, их сроки проведения. Но у президента каких-то таких специальных ограничений или еще чего-то нет в графике», – заявил Песков.

При этом, по его словам, в обозримой перспективе у Путина не запланированы встречи в европейских странах.

«Но, опять же, нет никаких специальных действий по изменению графика», – добавил он.

Одновременно с тем Песков отметил, что решений об отмене саммитов ШОС и БРИКС, которые состоятся 21-23 июля в Санкт-Петербурге, пока не принималось.

«Саммит ШОС и БРИКС планируется провести в Санкт-Петербурге, в Челябинске там некоторые мероприятия, но не саммит. Пока каких-либо решений об отмене упомянутых мероприятий не принималось», – сказал он.

Песков подчеркнул, что ситуация с коронавирусом пока не влияет на подготовку к празднованию Дня Победы.

«Пока – на сегодня, на настоящий момент – подготовка к празднованию Дня Победы идет своим ходом. Каких-либо изменений нет, и они не вносились», – сказал пресс-секретарь.

Ранее было принято решение отменить чемпионат мира по ралли-кроссу в России.

Также накануне стало известно о возможной отмене «Евровидения» из-за коронавируса. Кроме того, в четверг из-за коронавируса отменили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

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