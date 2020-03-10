Путин назвал «чушью собачьей» сравнение роли Сталина и Гитлера в развязывании Второй мировой войны

Никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне, заявил президент Владимир Путин.

«Это невозможно», – передает ТАСС слова Путина в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», в ответ на соответствующий вопрос.

Глава государства добавил, что у него не складывается ощущение, что кто-то пытается эту победу у страны отнять.

Он назвал «фигней» и «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны.

«Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто», – сказал глава государства.

Речь идет о принятой Европарламентом 19 сентября 2019 года резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР. В документе утверждается, что Вторая мировая была спровоцирована Германией и Советским Союзом, подписавшими пакт Молотова – Риббентропа. Ранее российский лидер назвал такое решение Европейского парламента верхом цинизма.

Путин предложил проанализировать хронологию развития событий в Европе начиная с 1918 года, а также «кто какие документы подписывал с Гитлером». Путин обратил внимание на то, что Сталин «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером», в отличие от премьер-министров Великобритании и Франции, а также руководителя Польши того периода. Как отметил российский лидер, «они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию».

Вся эта информация содержится в архивных документах, подчеркнул Путин. Он напомнил о так называемом Мюнхенском сговоре осенью 1938 года, когда в результате договоренностей между Гитлером и западными державами Судетская область Чехословакии была присоединена к Третьему рейху. Путин выразил уверенность, что именно «Мюнхенский сговор и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны».

Российский лидер призвал западных партнеров вместо предъявления надуманных претензий Москве дать объективную оценку взаимодействию с Гитлером руководителей стран Европы того времени.

«Секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это. Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии», – сказал Путин.

Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию, согласно которой вина в развязывании Второй мировой войны также лежит и на СССР.

Путин заявил, что удивился резолюции Европарламента о Второй мировой войне.

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