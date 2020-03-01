ЕС приготовился защищать границу от мигрантов

Агентство Европейского союза по контролю внешних границ Frontex подняло до высокого уровень готовности к защите безопасности рубежей евросообщества в связи с наплывом беженцев на границе с Турцией, сообщили в пресс-службе агентства.

«Мы внимательно следим за ситуацией и подняли уровень готовности на всех границах с Турцией до высокого», – сообщила ТАСС представительница пресс-службы Изабелла Купер.

Купер уточнила, что Frontex также следит за ситуацией на Кипре и находится на связи с греческими властями.

«Самая крупная операция Frontex развернута на греческих островах, где у нас почти 400 человек, также у нас есть 60 офицеров в Болгарии и небольшой контингент в регионе Еврос на греко-турецкой сухопутной границе», – добавила Купер.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с Европейским союзом для мигрантов из Сирии. В тот же день мигранты попытались проникнуть в Грецию, воспользовавшись гранатами со слезоточивым газом турецкого производства.

По последним данным, более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с ЕС.