В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков

В Республике Абхазия вступил в силу закон, предусматривающий применение смертной казни в качестве наказания за распространение наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в местном парламенте.

«Закон о пожизненном заключении за распространение наркотиков в особо крупном размере должен был вступить в силу с 1 января, но его вступление в силу было отложено до 1 марта ...», – цитирует депутата парламента Абхазии Дмитрия Дбара ТАСС.

По этому закону особо крупным размером считаются 0,5 грамма метадона, являющегося самым распространенным в республике видом наркотика.

Дбар отметил, что пожизненное заключение не распространяется на несовершеннолетних и женщин, им предусмотрено лишение свободы сроком до 10 и 25 лет.

В то же время, по словам депутата, 4 марта, на очередном заседании парламента в этот закон будут внесены поправки. «Мы внесем поправки, чтобы в случае с несовершеннолетними это было до 7 лет лишения свободы, в случае с женщинами – до 15 лет», – пояснил парламентарий.

В соответствии с Уголовным кодексом Абхазии, в настоящее время в виде исключительной меры наказания допускается применение смертной казни за умышленное убийство, посягательство на основы конституционного строя, безопасность государства и преступления против военной службы. Кроме того, речь идет об умышленных действиях, совершенных в период войны или неизбежной угрозы начала войны против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости Абхазии. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.

В апреле 2019 года парламент Абхазии принял закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Помимо существенного увеличения штрафов, закон предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. В связи с мораторием на смертную казнь, действующим с 2007 года, эта мера будет заменена на пожизненное лишение свободы. В Абхазии проблему наркомании считают угрозой национальной безопасности страны.

Напомним, в сентябре 2018 года из-за водителя-наркомана погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия.