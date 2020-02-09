Forbes предсказал США потерю технологического господства

Россия и Китай начали активнее сотрудничать из-за «технологической холодной войны», и в их альянсе роль связующего звена играет компания Huawei, пишет Forbes, отмечая, что этот союз подрывает технологическое господство США.

Издание отмечает, что попытки президента США Дональда Трампа убедить Лондон отказать компании Huawei в допуске к созданию сети 5G в стране провалились. Некоторые политики сравнивают решение британского правительства с технологическим сотрудничеством с КГБ в разгар холодной войны, передает RT текст статьи.

Но еще более злободневная проблема – роль Huawei в качестве связующего звена между Москвой и Пекином, которые стали более тесно сотрудничать. Указывается, что китайская компания запускает пилотные зоны 5G в России, поставляет все больше смартфонов. Также на Западе встревожены прогрессом российско-китайского альянса, направленного против США – Forbes пишет, что компания активно участвует в дискуссиях на государственном уровне по вопросам разработки аппаратного и программного обеспечения.

Также Huawei начала строить в России экосистемы искусственного интеллекта, пишет издание.

Роль этой компании в технологическом развитии России этим не ограничится, полагает Forbes. Huawei, по мнению издания, рассматривает страну в качестве «плодородных охотничьих угодий», чтобы расширить технологические возможности в самом Китае за счет квалифицированных российских специалистов.

США же обеспокоены не только из-за угрозы обмена разведданными и сотрудничества в сфере безопасности, но и подрыва технологического господства страны в мире.

Forbes считает, что пока Вашингтон не проиграл эту войну, он еще может добиться ограничения сотрудничества Huawei по крайней мере с западными странами и компаниями.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Вашингтону следует взять под контроль финскую Nokia и шведскую Ericsson, чтобы не допустить доминирования китайской Huawei в сфере 5G.