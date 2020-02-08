После массовых беспорядков в одном из районов Казахстана объявлен режим ЧС

Глава администрации Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов объявил режим чрезвычайной ситуации в Кордайском районе, где произошли массовые беспорядки.

Объявлена ЧС «техногенного характера местного масштаба». Режим ЧС введен с 21.00 (18.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Tengrinews.

Мырзахметов рассказал, что «в беспорядках участвовала почти тысяча человек», передает РИА «Новости».

Ликвидировать ЧС поручено первому заместителю акима области Бекболату Орынбекову.

Пресс-служба правительства сообщает, что «обстановка в населенных пунктах спокойная».

Замглавы правительства Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что «никаких национальных вопросов здесь нет», произошел «бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло».