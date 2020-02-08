Зеленский рассмешил Папу Римского

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Ватикан рассмешил Папу Римского Франциска.

Зеленскому удалось рассмешить Франциска во время обмена подарками. Общение в Апостольской библиотеке прошло в дружественной атмосфере. Переводил беседу монах-францисканец, передает ТАСС.

Среди подарков Зеленский преподнес Папе Римскому архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого.

Отмечается, что в ходе частной беседы скорее всего затрагивалась тема грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе.

Кроме того, Зеленский заявил, что Папа Римский назвал его «президентом мира».

«Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он (понтифик – прим. ТАСС) даже назвал меня «президентом мира» – вот такой у меня сейчас имидж в Европе», – процитировала украинского лидера его пресс-служба.

Также стало известно, что Зеленский пригласил понтифика посетить Донбасс. «Я пригласил его на Украину. Я уверен, что он будет на Украине – не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», – сказал он.

Ранее Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии.