Обвиняемый в поджоге Никулинского суда признал вину

Обвиняемый в поджоге Никулинского районного суда в Москве Уроженец Уфы Руслан Ибрагимов признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщил адвокат

«Прошу суд учесть, что обвиняемый полностью признал вину, готов сотрудничать со следствием, а также имеет на иждивении несовершеннолетних детей и готов явиться к следователю по первому требованию. Прошу его не арестовывать, а дать возможность жить во время следствия с семьей», – сказал адвокат Ибрагимова, сообщает ТАСС.

В четверг сообщалось, что неизвестные закидали бутылками с «коктейлем Молотова» здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Следователи просят суд арестовать двух мужчин, обвиняемых в поджоге суда в Москве, предполагаемый заказчик объявлен в розыск.