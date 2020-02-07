Обвиняемый в поджоге Никулинского суда признал вину

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7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 18:02  |  vz.ru
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Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
Руководство Латвии бьет тревогу – местные порты стремительно теряют российские грузы, а это резко бьет и по железной дороге, и по экономике страны в целом. По большому счету винить в этом латвийские власти могут только себя – своими недружественными высказываниями в адрес России они сделали все, чтобы российские компании покидали страну. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

Американские войска делают запасы на случай большой войныФото: REUTERS/Kacper Pempel
Для ведения войны куда важнее количество патронов, чем винтовок. Эту старую истину, видимо, вспомнило и руководство НАТО. По крайней мере, в альянсе официально объявлено о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе. Какое отношение эта новость имеет к противостоянию между Россией и Западом?  Подробности...
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Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

Томас Кеммерих (слева) пробыл премьер-министром Тюрингии меньше суток – потому что за него голосовал Бьёрн Хёкке (справа)Фото: Bodo Schackow/EPA/ТАСС
В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россия должна богатеть вместе с Украиной

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...

Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              Обвиняемый в поджоге Никулинского суда признал вину

              7 февраля 2020, 17:51

              Текст: Елизавета Булкина

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              Обвиняемый в поджоге Никулинского районного суда в Москве Уроженец Уфы Руслан Ибрагимов признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщил адвокат

              «Прошу суд учесть, что обвиняемый полностью признал вину, готов сотрудничать со следствием, а также имеет на иждивении несовершеннолетних детей и готов явиться к следователю по первому требованию. Прошу его не арестовывать, а дать возможность жить во время следствия с семьей», – сказал адвокат Ибрагимова, сообщает ТАСС.

              В четверг сообщалось, что неизвестные закидали бутылками с «коктейлем Молотова» здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Следователи просят суд арестовать двух мужчин, обвиняемых в поджоге суда в Москве, предполагаемый заказчик объявлен в розыск.


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