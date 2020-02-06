Никулинский суд Москвы закидали «коктейлями Молотова»

Неизвестные закидали бутылками с «коктейлем Молотова» здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы, в настоящий момент возгорание ликвидировано, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Злоумышленники рано утром в четверг бросили несколько бутылок с горючей смесью в здание Никулинского суда, в результате чего на первом этаже возник небольшой пожар, который быстро потушили. В настоящий момент на месте происшествия работает полиция», – сообщил источник ТАСС.

В пресс-службе суда подтвердили факт пожара, однако от комментариев отказались.

«Произошло возгорание на первом этаже. Возгорание было оперативно устранено. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», – сказали в суде.