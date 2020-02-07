В Гонконге разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

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7 февраля, пятница | Последнее обновление — 11:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стрелявшего в коллег в московском метро полицейского уличили во взятках
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Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений
Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа
У генералов России и НАТО есть причины договориться
Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото
Владимир Можегов, публицист
7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Чехи сдали его большевикам за золото, которое награбили у России. И на которое, по сути, создали Чехословакию. Подробности...
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Западная демократия превращается в пародию
Алексей Алешковский, сценарист
Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
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Что общего между глобальным потеплением и коронавирусом
Сергей Мардан, публицист
Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма
НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и МарсПодробности...
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