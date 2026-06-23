Софийский суд зарегистрировал партию Радева «Прогрессивная Болгария»

Tекст: Антон Антонов

«СГС принял решение вписать в регистр политических партий «Прогрессивную Болгарию», в принятых судом документах установлено, что все требования по учреждению и регистрации партии соблюдены. Румен Радев вписан в регистр в качестве председателя партии», – приводит ТАСС текст сообщения.

Решение о регистрации не является окончательным и может быть обжаловано в Верховном кассационном суде в течение семи дней, однако эксперты считают такой исход маловероятным.

Учредительное собрание «Прогрессивной Болгарии» прошло накануне досрочных парламентских выборов, состоявшихся 19 апреля. Заявление о регистрации Софийский городской суд рассмотрел 9 июня, а 22 июня опубликовал свое решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего главы государства Радева выиграл парламентские выборы, получив почти половину голосов избирателей.

После получения абсолютного большинства в парламенте Радев отказался от недели на раздумья и сразу распределил ключевые государственные посты.

Победа партии Радева на парламентских выборах в Болгарии, по оценке Euractiv, может привести к пересмотру политики поставок вооружений Украине.