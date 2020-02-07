Греция захотела улучшить отношения с Россией

Греция стремится к улучшению отношений с Россией, опираясь на давнюю историю и общую религию, заявил министр иностранных дел республики Никос Дендиас в эфире Греческого радио и телевидения (ЭРТ).

«Я думаю, что были [предприняты] очень большие усилия [по улучшению двусторонних отношений] во время моего визита в Москву и сердечной и длиннейшей, [продолжавшейся] более пяти часов, беседы с господином Лавровым. Я думаю, что дело Винника создало проблему. Это, с российской точки зрения, не способствует в положительном плане греко-российским отношениям. Думаю, однако, что и историческая глубина, и общность данных единоверцев будут работать в среднесрочном промежутке времени на улучшение греко-российских связей. И мы стремимся к этому», – цитирует греческого министра ТАСС.

На уточняющий вопрос, находятся ли отношения между Россией и Грецией в этот момент на нулевой точке, Дендиас ответил: «Нет, нет, нет».

Касаясь разногласий между Московской патриархией и Константинопольским патриархатом по вопросу о раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), получивший автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея, Дендиас заявил, что Греция не имеет отношения к этому. «Взгляды Московской патриархии как Третьего Рима известны, мы все знаем это. Но греческое государство не ввязывается в это. Мы ясно сказали это русским», – утверждал Дендиас.

По его словам, Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет отношения к греческому государству, он не является греческим гражданином. «Но я сказал бы следующее. Если вы посмотрите обращение Владимира Путина к новому послу Греции госпоже Насике, то вы увидите данные о потеплении, о котором я сказал», – добавил Дендиас.

На вопрос о том, много ли время требуется для улучшения отношений между Россией и Грецией, Дендиас ответил, что «нужны совместные усилия». «Мы говорим о глубине отношений, которая, я думаю, могла бы окончательно повлиять и решить проблемы, за которые – Россия четко видит это – нет никакой ответственности греческой стороны», – считает глава МИД Греции.

В ходе церемонии вручения верительных грамот 5 февраля президент России Владимир Путин, говоря об отношениях Москвы и Афин, подчеркнул, что «дальнейшее развитие взаимодействия отвечает интересам двух государств и, безусловно, соответствует многовековым традициям дружбы и взаимной симпатии народов». «Наряду с сотрудничеством в политике, экономике, энергетике имеются хорошие возможности для расширения контактов в сфере туризма и культуры», – подчеркнул президент России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о кризисе в отношениях России и Греции.

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