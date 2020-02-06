По делу об организации «Е.Н.О.Т.» арестован майор ФСБ

В Краснодаре арестован сотрудник УФСБ по Москве майор Александр Мрищук, который обвиняется в организации преступного сообщества из участников региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества», известной как ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.», сообщают СМИ.

Четыре месяца назад Мрищука уже брали под стражу, но тогда суд апелляционной инстанции освободил его, не найдя в его действиях состава преступления. На этот раз на аресте настаивал начальник управления собственной безопасности ФСБ генерал-лейтенант Алексей Вертяшкин, сообщает «Коммерсант».

Мрищук в присутствии своего адвоката был допрошен в Краснодаре следователем регионального следственного управления СКР Анатолием Шутенко, который после допроса принял решение о задержании и обратился с ходатайством о его аресте в Краснодарский гарнизонный военный суд, попросив провести заседание в закрытом режиме. Ходатайство было удовлетворено.

Вертяшкин утверждал, что Мрищук якобы пытался оказать давление на второго фигуранта дела из УФСБ Антона Барякшева, чтобы тот изменил свои признательные показания.

Утверждается также, что следователи нашли ноутбук, в котором хранились доказательства незаконных действий майоров Мрищука и Барякшева, но их кто-то успел стереть. Также проверяется версия о причастности двух майоров и других сотрудников УФСБ к совершению еще целого ряда преступлений, которые связаны с хищением имущества с использованием служебного положения.

Мрищук отрицает показания, защита считает, что его оговорили и подставили.

В октябре прошлого года следствие заявляло, что майоры Мрищук и Барякшев использовали вооруженных и одетых в камуфляж «общинников», которые до этого воевали в ДНР и Сирии, в ходе оперативных мероприятий, заканчивавшихся кражами, разбоями и вымогательствами. Также с помощью сотрудников организации якобы пытались разрешить конфликтные ситуации на стороне.

В конце декабря сообщалось, что у корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной проходят обыски по делу региональной общественной организации (РОО) «Е.Н.О.Т.». Следствие утверждало, что у нее есть есть предметы, документы и электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность членов «Е.Н.О.Т».