Россия начала сбор гумпомощи Китаю

МЧС России начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая, сообщили в ведомстве.

Министерство направит средства индивидуальной защиты и медицинские препараты в качестве помощи КНР 8 февраля, уточнили в МЧС, передает ТАСС.

«В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства РФ МЧС начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая. В качестве гуманитарной помощи в КНР планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты общим объемом 183 кубометра», – уточнили в ведомстве.

Помощь планируется доставить на самолете МЧС Ил-76, борт должен вылететь 8 февраля с подмосковного аэродрома Раменское. Груз будут комплектовать 6 и 7 февраля из Московской, Тверской и Воронежской областей.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.

Ранее в РАН решили попросить власти России ускорить передачу Китаю препарата для лечения вируса.