В Крыму начали проводить молебны о ниспослании дождя

В храмах Крыма начали проводить молебны о ниспослании дождя, сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

«К митрополиту Лазарю обратились с просьбой провести молебен о ниспослании дождя. Поэтому в храмах начались молебны, по-моему, еще с прошлой недели, и проводятся регулярно. Молебны проходят в храмах именно в Симферопольской и Крымской епархии, по другим епархиям у меня нет информации», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе.

В епархии добавили, что провести молебен попросила администрация Симферополя.

Напомним, накануне появилась информация, что в Симферополе будут давать воду по графику, так как запасы трех водохранилищ, обеспечивающих город водой, истощаются. Осадков на полуострове не было продолжительное время.

Позже власти Крыма отменили решение об ограничении подачи воды. При этом отмечалось, что график подачи воды разработан, однако будет применяться в случае особой необходимости.