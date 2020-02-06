Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

Россия в октябре 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации минэнерго США за январь-ноябрь прошлого года.

Экспорт энергоносителей в октябре в США стал рекордным для России за последние восемь лет, больше страна поставляла только в ноябре 2011 года. В частности, США закупили 20,9 млн баррелей российских топлива и нефти «Лукойла», «Роснефти» и японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. (SODECO, владеет 30% проекта «Сахалин-1»).

Первое место по экспорту в октябре с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн баррелей), третье место отошло Мексике – 17 млн баррелей, еще 13,7 млн баррелей поставила Саудовская Аравия, следует из отчета аналитиков.

Уже в ноябре Россия заняла третье место, поставив 19,2 млн баррелей, вернувшаяся на второе место Мексика экспортировала США 21,2 млн баррелей, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.