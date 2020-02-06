Лавров заявил о планах России и Кубы обсудить координацию в условиях санкций США

Глава МИД Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом сообщил, что координация с Кубой по вопросу сотрудничества в экономике и сфере ТЭК в условиях санкций США будет одной из главных тем межправкомиссии в Москве.

«Мы полностью привержены тем договоренностям, которые были достигнуты в ходе встречи наших президентов в октябре прошлого года. Они касаются прежде всего совершенствования механизмов экономического сотрудничества, особенно в условиях нелегитимных санкций, которые продолжают наращивать США. Все эти вопросы будут предметно рассмотрены в ходе планируемого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр уточнил, что особенно это касается плана действий, который нужно согласовать для реализации программы по сотрудничеству в сфере топливно-энергетического комплекса.

«Министр и друг, я очень рад встречать тебя здесь, в нашем героическом городе Сантьяго-де-Куба. Мы очень удовлетворены уровнем наших обменов. Мы продолжим нашу работу в соответствии с проектами в различных сферах. Хотел бы сказать, что мы признаем и восхищаемся ролью, которую играет Российская Федерация по защите международного мира, права и безопасности», – заявил Родригес.

Он напомнил о годовщине двусторонних отношений, уточнив, что ее будут отмечать как в Москве, так и в Гаване.

Лавров также заявил, что контакты на высшем уровне продолжатся. «Мы ждем президента Кубы в Москве на праздновании 75-летия победы во Второй мировой войне и 60-летия установления дипломатических отношений», – добавил он.

Кроме того, глава российского МИД сообщил, что кубинские делегации примут участие в Международной конференции по безопасности, Международном юридическом форуме, Санкт-Петербургском экономическом форуме и других событиях.

Ранее Лавров заявил о запросе Латинской Америки на более значимую роль России.