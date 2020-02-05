Путин потребовал исключить волокиту при выдаче семьям маткапитала

Президент Владимир Путин заявил, что при оформлении выплат семьям с детьми необходимо исключить волокиту.

Глава государства на совещании с кабинетом министров заявил, что правительству нужно оперативно подготовить «необходимую нормативную базу» и «наладить работу на местах» по вопросам выплат нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, передает ТАСС.

«Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили право на такую выплату без волокиты, в том числе – с помощью дистанционной подачи заявления. Такой же четкости жду и в реализации решений по обновленной программе материнского капитала, по организации горячего питания для школьников в младших классах и по другим инициативам, которые были высказаны, сформулированы в послании Федеральному собранию», – подчеркнул Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании отметила, что в 2020 году маткапитал на первого ребенка получат свыше 561 тыс. семей, на второго – около 552 тыс. семей, сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что на финансовое обеспечение принимаемых мер в текущем году собираются потратить 122 млрд рублей, в 2021-м – 210,7 млрд, в 2022 году – 265,8 млрд.

«Все эти средства в федеральном бюджете заложены, поправки готовятся, также подготовлены поправки в бюджет Пенсионного фонда», – заключила Голикова.

Ранее Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах, чтобы обеспечить выплаты за первого ребенка и увеличить размер выплат за второго.