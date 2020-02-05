В Минпросвещения назвали зарплату выпускников техникумов и колледжей

Министерство просвещения обнародовало результаты ежегодного мониторинга того, сколько зарабатывают выпускники колледжей и техникумов в первый год после окончания учебного заведения.

Так, отмечается, что ежемесячная заработная плата выпускников со средним профобразованием за прошедший год выросла на 7% и составила в среднем 24,5 тыс. рублей.

Больше всего выпускники колледжей и техникумов получают в Чукотском автономном округе (54,2 тыс. рублей), в Магаданской области (51,5 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (51,3 тыс. рублей). В Москве этот показатель – 34,7 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 31,3 тыс. рублей, сообщает «Российская газета».

Больше всего получают сотрудники в высокотехнологическом секторе и добывающей промышленности: в областях аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники (в среднем 92,2 тыс. рублей в месяц), кораблестроения и водного транспорта (39,6 тыс. рублей), прикладной геологии, нефтегазовом деле и геодезии (36,5 тыс. рублей).

Отмечается, что выпускники средних специальных учебных заведений чаще стали устраиваться на работу в первый год после выпуска. Показатель трудоустройства вырос на полтора процента и до 62,2%.

«Мы видим запросы региональных экономик на рабочие профессии, на мастеров производственного дела и понимаем, какие шаги необходимы для развития и поддержки этой области. Только по линии национального проекта «Образование2 выделено свыше 50 млрд рублей до 2024 года на технологическое оснащение колледжей», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства добавил, что в 2020 году Минпросвещения намерено усилить финансовую и методическую поддержку системы среднего профобразования, а также расширить возможности практики. В техникумах и колледжах будут оборудованы более 700 современных мастерских с условиями, максимально приближенными к настоящему производству.

Отмечается, что в учебных заведениях будут продвигаться так называемые «короткие программы», в рамках которых студенты смогут получить новую квалификацию параллельно с основной профессией. При этом такие программы будут больше ориентированы на практику, на конкретные запросы работодателей.

Ране были названы самые наиболее перспективные сферы труда для молодых специалистов со средним и высшим профессиональным образованием.