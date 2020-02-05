Эксперт: Россия вслед за Европой тоже откажется от бензиновых и дизельных авто

Пример Великобритании и других стран, готовых отказаться от продаж бензиновых и дизельных автомобилей ради электрических, вынудит и Россию рано или поздно пойти на те же меры, заявил газете ВЗГЛЯД директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Ранее стало известно, что власти Великобритании намерены уже через 15 лет полностью запретить продажи бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей ради более экологичного электротранспорта.

«Я думаю, что в ближайшие 30 лет и в России эта тема будет развиваться. Возможно, введут какие-то таможенные льготы для электротранспорта. Или, например, для электротранспорта будет бесплатно там, где для остальных платный въезд. То есть, скорее всего, это будут меры некого стимулирования, но не меры запрета», – считает Канаев.

Эксперт объясняет, что решение Британии – это планка, к которой России тоже нужно стремиться, потому что вскоре эта тенденция распространится повсеместно.

«То, что Великобритания отказывается от таких автомобилей – нормально, потому что развитие электротранспорта в Европе на много лет опережает темпы роста российского парка автомобилей. В Германии тоже велись подобные обсуждения, но немцы посчитали, что в данном случае у них слишком высок процент продажи автомобилей на внешний рынок. Поэтому они не будут этого делать», – говорит Канаев.

Он отмечает, что в Великобритании есть преференции для электроавтомобилей, которые будут использоваться, поэтому люди охотно готовы пересесть на электрокары.

Запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания уже к 2030 году планируют ввести в Швеции, Дании, Израиле, Ирландии, Исландии, Нидерландах, Париже, Китае и Индии.

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