Садящийся на вертикальную стену летательный аппарат начали создавать в России

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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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США сэкономят на обороне жестоким способом

США вновь «засеют» минные поляФото: Toby Adamson/Zuma/Global Look Press
Евросоюз обвинил Вашингтон в подрыве миропорядка. Так Брюссель отреагировал на решение президента США Дональда Трампа возобновить использование противопехотных мин, которые считаются одним из самых негуманных видов оружия. Но для чего американцам понадобились мины и против кого они собираются их использовать? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне пока вялотекущей, но имеющей все тенденции к нарастанию паники по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...

Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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              Садящийся на вертикальную стену летательный аппарат начали создавать в России

              5 февраля 2020, 09:45

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Демонстратор нового типа летательного аппарата, который будет маневреннее вертолета и сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости, будет создан в России в ближайшие два года, заявил глава научно-технического совета, заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

              «В текущем году фонд планирует провести испытания демонстратора движителя (механизм передвижения в пространстве). После этого приступим к созданию демонстратора летательного аппарата, который должен подняться в воздух в ближайшие год-два», – передает РИА «Новости» слова Давыдова.

              По его словам, сейчас основными средствами перемещения в воздухе являются самолеты, вертолеты, начинают появляться новые летательные аппараты по типу конвертопланов и коптеров.

              Новый летательный аппарат получил название «Циклолет». Он взял самое лучшее от вертолета, но лишен его недостатков. Как пояснил Давыдов, вертолетный винт имеет разную скорость набегающего потока воздуха на всей длине его лопастей. Движитель у нового аппарата имеет цилиндрическую форму, а сами лопасти размещаются по периметру вращающегося цилиндра, что позволяет моментально менять вектор тяги.

              «Летательный аппарат с таким движителем будет обладать уникальной маневренностью. В отличие от вертолета, он сможет сесть на наклонную плоскость или состыковаться с вертикальной стеной. Это позволит на качественно новом уровне проводить спасательные операции, обеспечивать полеты в горной местности и в тесных условиях городской застройки», – сказал Давыдов.

              Он добавил, что реализация проекта «Циклолет» может открыть нишу принципиально нового класса летательных аппаратов.

              Давыдов отметил, что ФПИ опережает научные коллективы США в разработке гиперзвуковых ракетных технологий, но в последнее время Китай активно выходит на это поле.

              «Если говорить о тех проектах, над которыми работают лаборатории фонда, то перед началом реализации каждого из них проводился анализ на соответствие современному мировому уровню. По большинству проектов мировых аналогов не было, да и сейчас нет», – сказал он.

              В то же время, по его словам, весомыми разработками в области гиперзвука обладают США.

              «В последнее время весьма серьезно выходит на это поле Китай. Это два наших главных конкурента», – сказал Давыдов.

              По его словам, сейчас фонд работает над созданием технологий в области гиперзвуковых двигателей, термостойких материалов, принципиально новых подходов к управлению летательными аппаратами на таких скоростях.

              Ранее в среду Давыдов рассказал, что первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах. 


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