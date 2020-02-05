Садящийся на вертикальную стену летательный аппарат начали создавать в России

Демонстратор нового типа летательного аппарата, который будет маневреннее вертолета и сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости, будет создан в России в ближайшие два года, заявил глава научно-технического совета, заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

«В текущем году фонд планирует провести испытания демонстратора движителя (механизм передвижения в пространстве). После этого приступим к созданию демонстратора летательного аппарата, который должен подняться в воздух в ближайшие год-два», – передает РИА «Новости» слова Давыдова.

По его словам, сейчас основными средствами перемещения в воздухе являются самолеты, вертолеты, начинают появляться новые летательные аппараты по типу конвертопланов и коптеров.

Новый летательный аппарат получил название «Циклолет». Он взял самое лучшее от вертолета, но лишен его недостатков. Как пояснил Давыдов, вертолетный винт имеет разную скорость набегающего потока воздуха на всей длине его лопастей. Движитель у нового аппарата имеет цилиндрическую форму, а сами лопасти размещаются по периметру вращающегося цилиндра, что позволяет моментально менять вектор тяги.

«Летательный аппарат с таким движителем будет обладать уникальной маневренностью. В отличие от вертолета, он сможет сесть на наклонную плоскость или состыковаться с вертикальной стеной. Это позволит на качественно новом уровне проводить спасательные операции, обеспечивать полеты в горной местности и в тесных условиях городской застройки», – сказал Давыдов.

Он добавил, что реализация проекта «Циклолет» может открыть нишу принципиально нового класса летательных аппаратов.

Давыдов отметил, что ФПИ опережает научные коллективы США в разработке гиперзвуковых ракетных технологий, но в последнее время Китай активно выходит на это поле.

«Если говорить о тех проектах, над которыми работают лаборатории фонда, то перед началом реализации каждого из них проводился анализ на соответствие современному мировому уровню. По большинству проектов мировых аналогов не было, да и сейчас нет», – сказал он.



В то же время, по его словам, весомыми разработками в области гиперзвука обладают США.

«В последнее время весьма серьезно выходит на это поле Китай. Это два наших главных конкурента», – сказал Давыдов.

По его словам, сейчас фонд работает над созданием технологий в области гиперзвуковых двигателей, термостойких материалов, принципиально новых подходов к управлению летательными аппаратами на таких скоростях.

Ранее в среду Давыдов рассказал, что первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах.