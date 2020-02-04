Помпео заявил о потере Крыма Украиной

Во время визита в Киев глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что для Украины Крым потерян.

На Украине Помпео провел ряд встреч. На одной из них «крымская активистка» Эмине Джапарова обратилась к США с просьбой не забывать про Крым и помочь организовать конференцию по Крыму в Вашингтоне, пишет «Новое время».

Участники встречи рассказывают, что у Помпео были «несколько другие приоритеты». По его словам, «Крым потерян» и «мировые игроки это понимают». Как рассказали участники встречи, Помпео заявил, что «Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать».