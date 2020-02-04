«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

В этом году церемонию вручения премий «Оскар» вместо «Первого канала» будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko, который приобрел права на ее эксклюзивный показ в цифровой среде, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Он подтвердил, что канал впервые не стал покупать права на трансляцию церемонии.

При этом в последние годы «Первый» показывал «короткую международную версию премии». В прошлом году канал также показывал «Оскар», при том, что права на трансляцию церемонии в интернете купил «Яндекс».

Источник заявил «Коммерсанту», что расходы на эти права «несопоставимы с результатом».

«Динамика рейтингов «Оскара» в последние несколько лет была падающей. По соотношению между потраченными деньгами и полученным результатом мы не видим смысла показывать церемонию в этом году», – сказали в пресс-службе «Первого канала».

По данным СМИ, в этом году «Яндекс» также не будет транслировать «Оскар», однако официального заявления компании об этом не было.

«Мы предполагали, что в результате покупки прав на трансляцию «Оскара» в России будем первыми и единственными в диджитале. Если в сетке телеканалов такая трансляция не появится в ближайшее время, технически мы получаем полный эксклюзив во всех средах», – сказал гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра заявили, что доступ к трансляции будет бесплатным для всех пользователей, хотя ранее сообщалось, что бесплатно смогут смотреть лишь те, кто оформил подписку.

Напомним, 92-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. Ранее были объявлены номинанты.

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не прошел в число основных номинантов премии «Оскар».

Режиссер Никита Михалков заявил, «Дылда» не получил номинацию на «Оскар», так как премия давно исходит из политической конъюнктуры.