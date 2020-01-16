Михалков назвал причину непопадания «Дылды» в число номинантов «Оскара»

Режиссер Никита Михалков заявил, что российский фильм «Дылда» не получил номинацию на «Оскар», так как премия давно исходит из политической конъюнктуры.

«Оскаровская ситуация настолько изменилась, что значение имеет не художественное произведение, а политическая конъюнктура. Поэтому тут оценивать, в общем-то, нечего», – сказал Михалков, который получил «Оскар» в 1995 году за фильм «Утомленные солнцем», сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не прошел в число основных номинантов премии «Оскар». Такая же ситуация произошла и с мультфильмом российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» и картиной Виктора Косаковского «Акварель».

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